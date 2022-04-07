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Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» и его боевые возможности

Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» и его боевые возможности

В Мариуполь прибыли российские самоходные минометы 2С4 «Тюльпан». Предполагается, что 240-мм орудия будут использованы для уничтожения остатков националистических формирований, все еще удерживающих территорию комбината «Азовсталь» и торгового порта.

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