Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек

tsan tsan Россия отнюдь не бедная. Она была бы бедной, если бы вам подобных граждан было значительное количество.

НУ Наташа Устинова Пора заканчивать бесплатные завтраки, обеды и ужины. Не в СССР "дорогие республики" живёте. Хотите рыбку съесть и на х...сесть? Уже не выйдет, кушайте свое или америкосовское. Только будте осторожнее, как бы не переселиться на кладбище(пример Украина, вас устроит? )