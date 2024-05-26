Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    Как уже надоели все эти фантазёры Залупные, Ссырские, Ссыкорские !"Американцы сказа...
  • Natalija Osminina
    Да я в этом ничего не понимаю. У меня старший  -программист. Мое дело- ему задание дать. И Ваши советы, если что.Легитимность Зеле...
  • Natalija Osminina
    А если в ответ прилетит по Швеции и тухлым мозгам этих пидоров? Не свербит не в ж..пе, ни в последней извилине?Швеция разрешила ...

Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек

Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек

Судя по всему в Кремле наконец сделали правильные выводы из многовекторной политики которую сегодня всячески демонстрирует Казахстан и теперь Россия будет отстаивать исключительно свои интересы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Россия отнюдь не бедная. Она была бы бедной, если бы вам подобных граждан было значительное количество.
Ответить
13 час.
НУ
Наташа Устинова
Пора заканчивать бесплатные завтраки, обеды и ужины. Не в СССР &quot;дорогие республики&quot; живёте. Хотите рыбку съесть и на х...сесть? Уже не выйдет, кушайте свое или америкосовское. Только будте осторожнее, как бы не переселиться на кладбище(пример Украина, вас устроит? )
Ответить
13 час.
Александр Мурзин
Еще надо запретить казахам приезжать к нам на заработки, тогда Токаеву кирдык. И в следующий переворот не посылать неблагодарному Токаеву войска ОДКБ.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх