Судя по всему в Кремле наконец сделали правильные выводы из многовекторной политики которую сегодня всячески демонстрирует Казахстан и теперь Россия будет отстаивать исключительно свои интересы.
Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Россия отнюдь не бедная. Она была бы бедной, если бы вам подобных граждан было значительное количество.
Ответить
13 час.
НУ
Наташа Устинова
Пора заканчивать бесплатные завтраки, обеды и ужины. Не в СССР "дорогие республики" живёте. Хотите рыбку съесть и на х...сесть? Уже не выйдет, кушайте свое или америкосовское. Только будте осторожнее, как бы не переселиться на кладбище(пример Украина, вас устроит? )
Ответить
13 час.
Александр Мурзин
Еще надо запретить казахам приезжать к нам на заработки, тогда Токаеву кирдык. И в следующий переворот не посылать неблагодарному Токаеву войска ОДКБ.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии