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США готовят безнаказанные бомбардировки широкого периметра. Против России создана армия дронов

США готовят безнаказанные бомбардировки широкого периметра. Против России создана армия дронов

Коллаж Царьграда Сегодня 6,5K прочитали Страны НАТО активно копят свои армии у наших рубежей: увеличивают контингент, свозят боевую технику, уже бьют по нашим территориям.

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