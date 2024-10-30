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Закон, порядок, государство

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Снайперы бригады морской пехоты ТОФ обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Восток» под Угледаром

Снайперы бригады морской пехоты ТОФ обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Восток» под Угледаром

Морпехи отмечают, что кроме физического уничтожения живой силы, работа снайпера оказывает на врага огромный деморализующий эффект.

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