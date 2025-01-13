В России возрождают добычу бериллия В 2023 году начались работы по восстановлению Ермаковского месторождения, и инвесторы проявили интерес к проекту на сумму 10 миллиардов рублей.
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В России возрождают добычу бериллия В 2023 году начались работы по восстановлению Ермаковского месторождения, и инвесторы проявили интерес к проекту на сумму 10 миллиардов рублей.
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