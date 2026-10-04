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Щенка отправили на ветконтроль, а рейс вместо Геленджика сел в Минеральных Водах

Щенка отправили на ветконтроль, а рейс вместо Геленджика сел в Минеральных Водах

Первый семейный перелёт Зепюр Брутян и Павла Прилучного с щенком обернулся спешкой по аэропорту и дорогой на машине.

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