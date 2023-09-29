Серых экспортеров бензина отрезали от зарубежных рынков

Эксперт Марцинкевич: Временный запрет на вывоз бензина и дизеля из России позволит стабилизировать оптовые цены на топливо @ Сергей Мальгавко/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Цены на автомобильное топливо в России могли вырасти из-за деятельности «серых экспортеров» – нефтепродукты в последнее время стало выгоднее продавать на зарубежных рынках.