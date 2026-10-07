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У Мерино 6 голов за Испанию после выхода на замену с 2025 года – больше всех среди европейцев

Хавбек сборной Испании Микель Мерино сделал дубль в матче 4-го тура Лиги наций с Хорватией (2:1), выйдя на поле на 46-й минуте.

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