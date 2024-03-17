Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин прокомментировал результаты выборов в новых регионах России

Путин прокомментировал результаты выборов в новых регионах России

Высокие результаты выборов в новых регионах России и в Крыму говорят о том, что власти все делают правильно, и свидетельствуют о благодарности их жителей, заявил действующий президент России Владимир Путин.

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