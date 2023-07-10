Новости, события, факты

146 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grazina Sukiene
    Ребята,а вы в своем уме??? Да мечтать не запрещено!!!!С УКРАИНЫ ПРИДЕТС...
  • Вадим Кузнецов
    Народ, наверное, и есть государство. Но еще Ленин писал, что бюрократия делает государство своей частной собственност...Почему доллар сто...
  • ВС
    Скорее всего у автора имелась копия приговора, где всё расписано в деталях.Гоп-стоп Пригожина

Вчерашний Зеленский

Вчерашний Зеленский

Известно, что люди меняются. Некоторые – особенно, так что не узнать. И нынешний президент Украины Зеленский, мрачный, насупленный, временами просто испуганный, еще недавно был совсем другим – задорным, веселым артистом, у которого были тысячи поклонников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Да наплевать на &quot;вчерашнего&quot;! Главное, какое Г-ВНО - &quot;сегодняшний&quot;!
Ответить
3 час.
В
Воробей
В данном случае контраст -  самое главное!
Ответить
2 час.
Эдуард Александров
наглый, настырный иглупый пердюк
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх