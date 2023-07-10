Известно, что люди меняются. Некоторые – особенно, так что не узнать. И нынешний президент Украины Зеленский, мрачный, насупленный, временами просто испуганный, еще недавно был совсем другим – задорным, веселым артистом, у которого были тысячи поклонников.
Вчерашний Зеленский
Комментарии
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Юрий Золотарев
Да наплевать на "вчерашнего"! Главное, какое Г-ВНО - "сегодняшний"!
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3 час.
В
Воробей
В данном случае контраст - самое главное!
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2 час.
Эдуард Александров
наглый, настырный иглупый пердюк
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50 мин.
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