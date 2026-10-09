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Валентина Мелис: от золотой медали и красного диплома до 37 кг на шоу Борисова

Валентина Мелис: от золотой медали и красного диплома до 37 кг на шоу Борисова

«Первый канал» показал очередной выпуск «Пусть говорят» 5 октября 2026 года — «Битва за эталон. Второй эпизод.

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