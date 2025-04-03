НАТО удивили «беспрецедентные темпы» наращивания сил в РФ

Россия значительно ускорила темпы наращивания численности вооруженных сил и замены военной техники. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.
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