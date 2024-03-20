В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей.
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В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей.