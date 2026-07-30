В России отреагировали на помощь Азербайджана Украине

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На поставки Азербайджаном почти 40 тонн энергетического оборудования для восстановления критической инфраструктуры Украины военным ответом должно стать новое разрушение этих объектов, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.