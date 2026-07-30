На поставки Азербайджаном почти 40 тонн энергетического оборудования для восстановления критической инфраструктуры Украины военным ответом должно стать новое разрушение этих объектов, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии