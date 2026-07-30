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В России отреагировали на помощь Азербайджана Украине

В России отреагировали на помощь Азербайджана Украине

На поставки Азербайджаном почти 40 тонн энергетического оборудования для восстановления критической инфраструктуры Украины военным ответом должно стать новое разрушение этих объектов, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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