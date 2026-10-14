В ночь с 13 на 14 октября (мск) «Вашинготон Кэпиталз» проводит выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
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