Саммит в Швейцарии отгремел: кто предал Россию, а кто поддержал?

Закончился швейцарский «слёт хромых уток», закончился и другой швейцарский «мирный цирк». Обсуждать цирк, собственно, смысла никакого и нет, а вот посмотреть на то, кто и как повёл себя во время этого события – это уже интересно.
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