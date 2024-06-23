Аллерголог Паршина: укус комара может привести к судорогам

Укусы комаров могут вызывать тяжелые аллергические реакции и поражения нервной системы. Об этом aif.ru рассказала заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им.
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