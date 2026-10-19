Высокие каблуки давно стали синонимом стиля, элегантности и женственности. Они имеют захватывающую историю, в которой переплетаются культурная символика и эстетическая привлекательность, но далеко не всегда их носили только женщины, были времена, когда они считались образцом практичности для мужчин и лишь впоследствии превратились в женский аксессуар.
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