Семьи бойцов СВО познакомят с красотой дикой природы на фотовыставке в Москве

Продолжительность экскурсии — 1,5 часа В Москве проходит фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». В рамках фестиваля проведут еженедельные познавательные экскурсии с участием биологов и профессиональных фотографов для участников СВО и членов их семей.
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