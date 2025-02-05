Депутат Гусев призвал Роспотребнадзор проверить импортную колу

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить импортную колу на содержание вредных веществ ввиду "потенциальной угрозы распространения небезопасных продуктов питания" в России.
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