В Центре активной молодежи «Лучезарный» провели лекцию для старших отрядов

Как рассказала Анжелика Евдокимова, разговор получился доверительным и непринуждённым. В открытом диалоге обсудили темы школьных конфликтов и травли, безопасного поведения, в том числе в сети интернет, фейках и других.
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