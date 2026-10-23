Ассоциация российских банков (АРБ) попросила Госдуму освободить кредитные организации с базовой лицензией от соответствующей обязанности, которая должна вступить в силу с 2027 года, пишут «Известия» со ссылкой на письмо АРБ.
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