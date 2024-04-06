Турнир претенденток. 3-й тур. Горячкина сыграет с Лэй Тинцзе, Лагно встретится с Музычук, другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 3-й тур Начало партий – 21.30 по московскому времени. Анна Музычук (Украина) – Екатерина Лагно (Россия) Лэй Тинцзе (Китай) - Александра Горячкина (Россия) Рамешбабу Вайшали (Индия) – Нургюл Салимова (Болгария) Хампи Конеру (Индия) – Тань Чжунъи (Китай) Турнирное положение: Тань Чжунъи – 2, Горячкина – 1,5, Лагно, Салимова, Конеру – по 1, Музычук, Вайшали, Лэй Тинцзе – по 0,5.
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