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Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок

Утром в пятницу, 10 марта, стало известно, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на пост председателя КНР на третий срок длительностью пять лет.

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