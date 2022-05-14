Боксерский турнир с участием Мейвезера и Андерсона Сильвы в ОАЭ отменен из-за смерти президента

В Дубае отменили показательный боксерский турнир, запланированный на 14 мая. В нем должны были принять участие Флойд Мейвезер и Андерсон Сильва.

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