Режиссер Оливер Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия Владимира Путина

ЛК

Любовь Кузьмина

Нормальные люди, как режиссер Оливер Стоун, воспринимают Путина как человечного человека.Был бы другой человек, вряд ли он вел себя так по отношению к врагам.Терпение Путина безгранично.Если враг не сдается, он должен быть уничтожен. Амеры и глобалисты, открыто прозгласили и оформили документально своим врагом Россию. Им, Путин много раз предлагал взаимовыгодное сотрудничество и решение всех разногласий за столом переговоров. Мало того и сейчас постоянно предлагает мирные переговоры ичто?Не желают разговаривать монстры.Кричат на всех сборищах, об непременном уничтожении России. Это как?