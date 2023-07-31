Российский лидер Владимир Путин не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина.
Режиссер Оливер Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия Владимира Путина
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ЛК
Любовь Кузьмина
Нормальные люди, как режиссер Оливер Стоун, воспринимают Путина как человечного человека.Был бы другой человек, вряд ли он вел себя так по отношению к врагам.Терпение Путина безгранично.Если враг не сдается, он должен быть уничтожен. Амеры и глобалисты, открыто прозгласили и оформили документально своим врагом Россию. Им, Путин много раз предлагал взаимовыгодное сотрудничество и решение всех разногласий за столом переговоров. Мало того и сейчас постоянно предлагает мирные переговоры ичто?Не желают разговаривать монстры.Кричат на всех сборищах, об непременном уничтожении России. Это как?
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