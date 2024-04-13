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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» отстает от «Реала» на 8 очков перед класико и опережает «Жирону» на 5

«Барселона» отстает от «Реала» на 8 очков перед класико и опережает «Жирону» на 5

«Блауграна» одолела «Кадис» (1:0), а команда Мичела Санчеса уступила «Атлетико» (1:3). Теперь между ними 5 очков – 70 против 65.

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