Тайна распоряжения Путина: Союз с Ираном создал неуязвимый газовый "хаб" России

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ой сколько слышали победных речей о союзе и партнерстве России и Германии, Турции и т.д. результат все видим.. Так что давайте поживем увидим, доживем узнаем, а пока кроме как задницы, замороженных ЗВР, конфискации Российской собственности и т.д. новостей нет... Одни сладостные речи, повышение благосостояния политиков, чиновников, бизнесменов с олигархами, кроме народа. За счет народа власть орды пришлых содержит в ущерб нищих стариков и простых работяг...