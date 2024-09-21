18 сентября произошло поистине историческое событие, которое многие не заметили, а другие – по различным причинам – сделали вид, что не замечают.
Тайна распоряжения Путина: Союз с Ираном создал неуязвимый газовый "хаб" России
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А лень было всю статью привести?
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ой сколько слышали победных речей о союзе и партнерстве России и Германии, Турции и т.д. результат все видим.. Так что давайте поживем увидим, доживем узнаем, а пока кроме как задницы, замороженных ЗВР, конфискации Российской собственности и т.д. новостей нет... Одни сладостные речи, повышение благосостояния политиков, чиновников, бизнесменов с олигархами, кроме народа. За счет народа власть орды пришлых содержит в ущерб нищих стариков и простых работяг...
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8 час.
Николай Егоров
Под речи бравурные РОССИЮ легше ПРОДАВАТЬ ! что сейчас и делают !
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3 час.
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