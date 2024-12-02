Сама-то имела такую рожу- без страха не взглянешь Только к старости кости обросли мясом и стала походить на женщину. Русских она ненавидит, а зарабатывала на них миллионы. Вот негодяйка продажная... Не зря помогала ВСУ.

ЛС

Лидия Санникова

Румынка Ротарь с семейкой пособница убийц мирных жителей Донбасса. За это ей гореть в аду. А в Союзе была жадная, вела себя по-хамски, об этом часто сообщали в газетах.