Впервые за неделю в столице Грузии ночь прошла спокойно, без протестов

Впервые за последнюю неделю минувшая ночь в грузинской столице Тбилиси прошла спокойно. На улицах города не было ни «фейерверкеров», забрасывающих полицию очередями петард, ни тех, кто лез на рожон, чтобы западные СМИ получили нужную картинку.