Сенатор Джабаров: политического будущего у Зеленского на Украине нет

Политического будущего у Владимира Зеленского на Украине нет. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, слова которого передает "Лента.
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