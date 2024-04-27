Социальные участковые разъяснили дзержинским пенсионерам, как выбрать территорию для благоустройства на следующий год

Социальные участковые во время поквартирного обхода рассказывают дзержинским пенсионерам, как выбрать территорию для благоустройства в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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