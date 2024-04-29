Премьер Испании отказался покидать пост на фоне подозрений его жены в коррупции

REUTERS/Juan Medina/File Photo Премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение не подавать в отставку, несмотря на то, что в отношении его жены Бегоньи Гомес было начато расследование по подозрениям в коррупции.
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