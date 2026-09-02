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Царьград

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Сыдоренко рассказала, как 12 дней укрывалась от дронов ВСУ

Сыдоренко рассказала, как 12 дней укрывалась от дронов ВСУ

Оксана Сыдоренко из Родинского, ДНР, рассказала, как 12 дней с соседкой пряталась в гараже от беспилотников ВСУ, питаясь консервами и вынужденно употребляя непригодные для питья жидкости.

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