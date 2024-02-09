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Американский генерал Фентон: Спецназ США готовит ВСУ за пределами Украины

Американский генерал Фентон: Спецназ США готовит ВСУ за пределами Украины

Представитель генералитета армии Соединённых Штатов Америки Брайан Фентон поделился сведениями о том, что подразделения специального назначения задействованы в проведении подготовительных курсов для боевиков ВС киевского режима.

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Комментарии
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федор
Слышишь великий спецназовец , а у вас хоть одна успешная операция была? Голливуд не в счёт! То то , это вас рогули могут обучить воевать.
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