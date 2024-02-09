Представитель генералитета армии Соединённых Штатов Америки Брайан Фентон поделился сведениями о том, что подразделения специального назначения задействованы в проведении подготовительных курсов для боевиков ВС киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии