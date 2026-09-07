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На выставке в Египте «Ростех» показал истребитель Су-57Э – уже есть покупатели

На выставке в Египте «Ростех» показал истребитель Су-57Э – уже есть покупатели

Для участия в аэрокосмическом салоне El Alamein Airshow в Северную Африку прибыл модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М, который представляет российская госкорпорация «Ростех».

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