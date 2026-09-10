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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ выплатит клубам 2,36 млрд рублей по итогам сезона-2025/26. «Локомотив» получит больше всех – 215,9 млн, «Шанхай» меньше всех – 18,9 млн

КХЛ выплатит клубам 2 364 825 558 рублей с учетом НДС по итогам сезона-2025/26. База формирования выплат – доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевые отчисления от азартных игр.

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