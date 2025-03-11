БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Атака ВСУ на объект КТК: в Астане подсчитывают убытки, но Киев не осуждают ﻿

Атака ВСУ на объект КТК: в Астане подсчитывают убытки, но Киев не осуждают ﻿

Марат НУРГОЖАЕВ  Наиболее подобострастные «слуги» казахстанского народа, ощущая сильнейшую поддержку коллективного Запада, решили отработать русофобскую повестку, воспользовавшись атакой ВСУ на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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Комментарии
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Николай Герасименко
Нужно воскресить джунгарское каганатство и больше не посылать наших казаков на помощь гордым казахским кочевникам. А Северные территории, подаренные Советской властью охреневшим бывшим &quot;братьям&quot;, вернуть в Родную гавань.
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22 час.
Eduard
Не говорите,просто комедия!
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20 час.
Eduard
&quot;Ну зачем вы взорвали&quot;? И пальчиком погрозили!
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20 час.
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