Марат НУРГОЖАЕВ Наиболее подобострастные «слуги» казахстанского народа, ощущая сильнейшую поддержку коллективного Запада, решили отработать русофобскую повестку, воспользовавшись атакой ВСУ на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Атака ВСУ на объект КТК: в Астане подсчитывают убытки, но Киев не осуждают
Комментарии
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Николай Герасименко
Нужно воскресить джунгарское каганатство и больше не посылать наших казаков на помощь гордым казахским кочевникам. А Северные территории, подаренные Советской властью охреневшим бывшим "братьям", вернуть в Родную гавань.
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22 час.
Eduard
Не говорите,просто комедия!
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20 час.
Eduard
"Ну зачем вы взорвали"? И пальчиком погрозили!
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20 час.
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