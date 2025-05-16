Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василиса Иванова
    Верится с трудом. Кастрюля не НА голове, а ВМЕСТО!"Начинаю думать, ...
  • Василий Топчий
    А мотоциклы чьего производства? Неужели Харлей? Или К750? Я на нём ездил.Командный пункт в...
  • Владимир Алтайцев
    Нельзя  недооценивать врага, тем паче  того,за  которого  стоит  весь Запад. Дорого обошлось СССР  такое  шапкозакида...Командный пункт в...

Командный пункт взлетел на воздух: Спецназ ВСУ испарился при взрыве. Диверсанты лезут в Россию. Горячая сводка СВО

Командный пункт взлетел на воздух: Спецназ ВСУ испарился при взрыве. Диверсанты лезут в Россию. Горячая сводка СВО

  Подполье докладывает: враг копит силы для нового нападения на Крым. "Герани" разнесли пункт управления войсками – погибли офицеры в чинах от полковников до генералов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Украину уже можно похоронить, как политическое название. Этот «засланец » США и Британии погубил и страну и народ.
Ответить
6 час.
Владимир Алтайцев
Нельзя  недооценивать врага, тем паче  того,за  которого  стоит  весь Запад. Дорого обошлось СССР  такое  шапкозакидательство  в 1941  году. Но  СССР расправился  с Еврорейхом  за 4  года, а  ВС  РФ  пока что  за  3  года продвинулись незначительно, если  честно. А  вы, диванные  ура-патриоты, готовы  уже  флаги  РФ  в Киеве  навешивать. Но  до  него  ещё  дойти надо.
Ответить
6 час.
ВТ
Василий Топчий
А мотоциклы чьего производства? Неужели Харлей? Или К750? Я на нём ездил.
Ответить
4 час.
наверх