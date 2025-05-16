Подполье докладывает: враг копит силы для нового нападения на Крым. "Герани" разнесли пункт управления войсками – погибли офицеры в чинах от полковников до генералов.
Командный пункт взлетел на воздух: Спецназ ВСУ испарился при взрыве. Диверсанты лезут в Россию. Горячая сводка СВО
Комментарии
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ninikooo Митусова
Украину уже можно похоронить, как политическое название. Этот «засланец » США и Британии погубил и страну и народ.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Нельзя недооценивать врага, тем паче того,за которого стоит весь Запад. Дорого обошлось СССР такое шапкозакидательство в 1941 году. Но СССР расправился с Еврорейхом за 4 года, а ВС РФ пока что за 3 года продвинулись незначительно, если честно. А вы, диванные ура-патриоты, готовы уже флаги РФ в Киеве навешивать. Но до него ещё дойти надо.
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6 час.
ВТ
Василий Топчий
А мотоциклы чьего производства? Неужели Харлей? Или К750? Я на нём ездил.
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4 час.
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