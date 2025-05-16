Командный пункт взлетел на воздух: Спецназ ВСУ испарился при взрыве. Диверсанты лезут в Россию. Горячая сводка СВО

Владимир Алтайцев

Нельзя недооценивать врага, тем паче того,за которого стоит весь Запад. Дорого обошлось СССР такое шапкозакидательство в 1941 году. Но СССР расправился с Еврорейхом за 4 года, а ВС РФ пока что за 3 года продвинулись незначительно, если честно. А вы, диванные ура-патриоты, готовы уже флаги РФ в Киеве навешивать. Но до него ещё дойти надо.