Глава Северодвинска проверил готовность коммунальщиков к снежному сезону

Игорь Арсентьев посетил предприятия, которые отвечают за зимнее содержание дорогГлава Северодвинска Игорь Арсентьев посетил базы двух предприятий, с которыми заключен муниципальный контракт на зимнее содержание дорог, в период с 16 октября по 15 апреля.