Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг

В Верховной Раде зарегистрирован проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 1666 млрд гривен ($37,3 млрд), что предполагает увеличение госдолга на конец периода до 12307 млрд гривен ($276 млрд).
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