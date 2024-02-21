Агенты «Британского совета» пытаются вербовать жителей Херсонщины

Не в первый раз агенты "Британского совета"* оказываются в поле внимания наших контрразведчиков. Один из первых грандиозных скандалов разразился еще в 2008 году, когда ЦОС ФСБ так и заявил:Британская сторона демонстративно проигнорировала требование российской стороны о приостановке функционирования всех региональных отделений Совета в России, в условиях отсутствия нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность Британского совета на территории нашей страныТеперь, понятно, ситуация погорячее.