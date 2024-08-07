В Буркина-Фасо допустили разрыв дипотношений с Украиной вслед за Мали и Нигером

Буркина-Фасо может разорвать дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали и Нигером. Такое развитие ситуации в беседе с «Известиями» допустил президент Конфедерации панафриканских ассоциаций и движений стран Западной Африки (CAMPAO) Абдулайе Набалума.