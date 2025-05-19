Правые Перу не захотели отправлять президента Болуарте в отставку

Правая политическая партия фухимористов Fuerza Popular «Народная сила» не рассматривает вопрос об импичменте президенту Перу Дине Болуарте, заявил конгрессмен этой партии Эдуардо Кастильо 19 мая в интервью Canal N.
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