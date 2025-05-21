Прокуратура проверит тюменский санаторий «Сибирь» из-за жалоб на отравление Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon Прокуратура Тюменской области начала проверку после сообщений о предполагаемом ухудшении здоровья у постояльцев одного из местных санаториев «Сибирь».