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В Хабаровском крае вновь вводят ковидные ограничения

В Хабаровском крае вновь вводят ковидные ограничения

Рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией заставил правительство Хабаровского края, недавно отменившее ограничения по ковиду, вновь их вводить.

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