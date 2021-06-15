В Хабаровском крае вновь вводят ковидные ограничения

Рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией заставил правительство Хабаровского края, недавно отменившее ограничения по ковиду, вновь их вводить.
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