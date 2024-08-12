Пол Монаган: Крики Ферстаппена меня не пугают, потому что в меня даже бросали стул

Getty Images / Red Bull Content PoolГлавный инженер Red Bull Пол Монаган прокомментировал своё отношение к высказываниям Макса Ферстаппена по ходу Гран При Венгрии, когда голландский чемпион позволил себе ряд жёстких заявлений в адрес команды во время заезда на «Хунгароринге».