Пол Монаган: Крики Ферстаппена меня не пугают, потому что в меня даже бросали стул

Getty Images / Red Bull Content PoolГлавный инженер Red Bull Пол Монаган прокомментировал своё отношение к высказываниям Макса Ферстаппена по ходу Гран При Венгрии, когда голландский чемпион позволил себе ряд жёстких заявлений в адрес команды во время заезда на «Хунгароринге».
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