Худрук театра Бикбаев заявил, что культура в России продолжает развиваться в ногу со временем

Художественный руководитель театра «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев на пресс-показе первого мультимедийного драматического спектакля «Анна Каренина» заявил, что культура в России продолжает развиваться в ногу со временем.
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