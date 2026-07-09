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Худрук театра Бикбаев заявил, что культура в России продолжает развиваться в ногу со временем

Худрук театра Бикбаев заявил, что культура в России продолжает развиваться в ногу со временем

Художественный руководитель театра «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев на пресс-показе первого мультимедийного драматического спектакля «Анна Каренина» заявил, что культура в России продолжает развиваться в ногу со временем.

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