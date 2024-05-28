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В России собираются ввести уголовную ответственность за создание дипфейков

В России собираются ввести уголовную ответственность за создание дипфейков

В Госдуму будет внесен законопроект, который прировняет дипфейки с клеветой и вымогательством.В Сети появился законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за дипфейки с использованием голоса или изображения человека.

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