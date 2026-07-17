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Царьград

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Еврокомиссия направит €24 млрд на декарбонизацию промышленности

Еврокомиссия направит €24 млрд на декарбонизацию промышленности

Еврокомиссия усилит поддержку декарбонизации, направив доходы от ETS на модернизацию промышленности. Программа, по словам Вопке Хукстра, замедлит сокращение квот и продлит их выдачу до середины 2040-х годов.

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